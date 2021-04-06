贝勒破冈萨加不败金身 夺队史NCAA男篮首冠

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（法新社印第安纳波利斯5日电） 贝勒大学今天在巴特勒22分、7助攻带领下一路领先，最终86比70击败此役前在本季未尝败绩的冈萨加，并夺下首座NCAA男篮赛冠军。

每年掀起「3月疯」（March Madness）的全美大学体育联盟（NCAA）男篮赛，今天由赛前31胜0败的冈萨加大学（Gonzaga University）和贝勒大学（Baylor University）在决赛正面交锋。两队去年就被认为具有冠军相，可惜赛事因2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情而取消，让他们无缘早一步证明自己。

今年疫情延烧，包括2019年冠军维吉尼亚大学（University of Virginia）、队史3度获得NCAA冠军的堪萨斯大学（University of Kansas），以及由美国篮坛传奇「K教练」薛夏夫斯基（Mike Krzyzewski）掌舵且队史5度夺冠的杜克大学（Duke University）等强权，均因队上有确诊案例无缘「3月疯」。

今天的冠军赛开打不久，贝勒大学在密契尔（Davion Mitchell）、巴特勒（Jared Butler）分别拿下7分、4分联手带领下，打出11比1开局，瞬间将领先拉开到两位数，这段期间冈萨加3投尽墨，只靠罚球得到1分。

距上半结束剩下10分9秒时，提格（MaCio Teague）砍进一记三分弹，贝勒一度以29比10领先19分，这是上半场贝勒领先幅度最大的一刻。上半场结束前，冈萨加打出5比0攻势将落后追近，但贝勒在半场结束时，仍以47比37领先。

本季团队三分球命中率排名第一、高达4成12的贝勒，上半场三分球12投7中，命中率高达6成36，冈萨加则是6次出手只命中1球，三分球命中率成为上半场两队分水岭之一。

下半场贝勒持续压着冈萨加打，比赛结束前10分39 秒，密契尔两罚俱中，贝勒打出一波5比0小高潮，以73 比53将领先拉开到20分。之后冈萨加始终无法将比分超前，最终贝勒就以16分之差大胜冈萨加。

贝勒的女篮比男篮知名，曾在2005年、2012年、2019年3度戴上NCAA篮赛后冠。这次是贝勒继1948年以来再次闯进NCAA男篮决赛，当年他们以47比58败给肯塔基大学（University of Kentucky）区居亚军。

巴特勒今天斩获并列全场最高的22分，并送出全场最多的7次助攻，提格（MaCio Teague）、密契尔（Davion Mitchell）分别为贝勒拿下19分、15分，替补的弗莱格勒（Adam Flagler）也有13分进帐。

冈萨加的萨格斯（Jalen Suggs）今天同样攻下22分，提姆（Drew Timme）、基斯伯特（Corey Kispert）分别获得12分。

本季的4强赛，冈萨加与11次夺冠、排名史上第1的加州大学洛杉矶分校（UCLA）鏖战至延长赛，才靠萨格斯（Jalen Suggs）球运过半场就打板命中的压哨特大号三分球，以93比90决杀对手惊险闯进决赛；贝勒则是以78比59击败休士顿大学（University of Houston）晋级冠军战。

© 2021 AFP