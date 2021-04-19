贝尔伯克率绿党出战德大选 迈向政治生涯新高峰

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（法新社法兰克福19日电） 德国绿党共同主席贝尔伯克曾是弹翻床体操比赛夺牌选手，习于设定远大目标。现在，40岁的她即将跨出可能是至今最大胆的一步━争取成为德国第一位绿党籍总理。

德国在野党绿党今天提名贝尔伯克（Annalena Baerbock）为总理候选人，由她领导这个左倾生态主义政党参与9月26日大选。

绿党目前支持率位居第2，仅次于现任总理梅克尔（Angela Merkel）所属的保守派。即使绿党没拿下最高职位，势必也将在组成下届政府扮演关键角色。

绿党决定挑选贝尔伯克，而非另一名共同主席哈柏克（Robert Habeck）作为总理候选人，若发生在以前可能令人惊讶。一般认为身为作家和哲学家的哈柏克比贝尔伯克更有魅力。

但贝尔伯克近几个月已步出哈柏克的阴影。她精明运用媒体对疫情的关注，批评政府在危机时期没优先关注孩童，同时端出自己的提案。

● 聪明有决心 打破砂锅问到底

观察家经常形容贝尔伯克聪明又有决心，关注政策细节的态度一丝不苟。

绿党一名消息人士也告诉德国「商务日报」（Handelsblatt）：「她会一直问问题，直到她真的理解为止。她不会被搪塞。」

批评者指出，贝尔伯克没担任过政府职位，质疑她是否有耐力撑过选战和之后的结盟谈判。贝尔伯克则反击：「当了3年党主席，还身兼国会议员和年幼孩童的母亲，会让你变得更坚强。」

● 昔日弹翻床健将 变身法律人再涉政坛

贝尔伯克在德国北部汉诺威市（Hanover）附近一座农场长大，父母曾带她参加1980年代的反核示威，让她很早就体验到何谓政治。当年的示威运动也促成绿党创立。

青少年时期的贝尔伯克曾参加弹翻床比赛，一共夺下3面德国锦标赛铜牌，她曾说这项运动教会她「要勇敢」。

贝尔伯克在汉诺威修习政治学和公法，接着负笈伦敦政经学院（LSE）攻读国际公法硕士。

2005年加入绿党前，她曾尝试新闻工作。2009年，贝尔伯克晋升绿党在布兰登堡（Brandenburg）的负责人，并于2013年进入德国国会下议院联邦议院（Bundestag）成为议员。

她也在这段人生经历中遇见自己的丈夫━德国邮政（Deutsche Post）公共事务经理霍佛勒希（Daniel Holefleisch）。两人育有两个女儿，现居柏林（Berlin）附近的波茨坦（Potsdam）。

● 助党内转型 主席任内绿党支持率持续攀高

贝尔伯克与哈柏克自2018年起担任绿党共同主席。绿党能从嬉皮和平运动彻底转型成重要主流势力，被认为是他俩的功劳。

目前民众对气候变迁愈来愈忧心，加上对政坛建制派感到失望，都让绿党支持率在都市选民、中产阶级家庭、支持「周五为未来而战」（Fridays for Future）运动的年轻人之间节节攀升。

现在德国16个邦当中，有绿党参与地方联合政府的邦已超过一半。

2019年欧洲议会（European Parliament）选举时，绿党在德国的得票率窜升至20.5%。与此同时，梅克尔所属的基督教民主党（CDU）/基督教社会党（CSU）联盟，以及其中间偏左的执政伙伴社会民主党（SPD），得票率则下跌。

绿党党员随后透过支持主席连任，来回馈贝尔伯克与哈柏克。贝尔伯克获得97%支持率，更是创下纪录新高。

贝尔伯克与哈柏克都来自绿党内的务实派（Realo），也打破了传统。相较于激进的基本教义派（Fundi）阵营，务实派被认为更实际和更偏向中间路线。

● 若真能胜选 下一步为何？

未来绿党若成功掌权，贝尔伯克表示，将把德国淘汰煤炭的时间提前至2030年，也就是绿党希望禁止销售化石燃料新车的同一年。

贝尔伯克支持欧洲在安全和防御事务方面承担更多责任，并批评德国与俄罗斯的北溪天然气2号管线（Nord Stream 2）计画。这项计画获得梅克尔支持，却激怒了盟友。

在2019冠状病毒疾病（COVID-19）肆虐期间，贝尔伯克亲自经历孩子在家上学和在家上班的情况，她要求给予家庭和教师更多支援。

若梅克尔卸任后，基民党/基社党依然是德国最大联盟，贝尔伯克不排除与它们联合执政可能性，但她形容保守派代表过去。

她告诉报业集团RND，下届德国总理「应该把双脚踏进真实世界」，「不要光用头脑，也要用心从政」。

© 2021 AFP