贝尔帽子戏法 世足门票威尔斯未绝望

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（法新社俄罗斯喀山5日电） 威尔斯足球前锋球星贝尔（Gareth Bale）今天演出帽子戏法，包括伤停补时第93分钟踢进绝杀球，帮威尔斯在2022世界杯欧洲区会外赛对白俄罗斯之战以3比2逆转胜。

威尔斯在欧洲区会外赛E组最近3战拿到2胜，已爬到第3名，只落后第2的捷克1分积分，且比捷克少踢2场极有优势。各组榜首直接晋级明年卡达世足会内赛，第2名还可靠附加赛拚晋级门票。

贝尔赛后告诉天空体育新闻（Sky Sports）：「晋级仍没绝望，我们虽败给状况火热的比利时，但重要的是能赢其他队。」

贝尔上季重返英超热刺表现不如预期，他已重返西甲皇马，完成自己跟皇马最后1年合约；有西班牙媒体披露，贝尔踢完这季后将会正式挂靴结束选手生涯。

但贝尔披上国家队战袍依旧神勇，开赛第5分钟就踢进12码帮作客的威尔斯先驰得点，但白俄上半场进2球反超。贝尔下半场第69分钟再度罚进12码扳平，第93分钟进球绝杀对方。

由于欧盟制裁白俄政府打压异议人士，因此白俄的主场被改到俄罗斯举行。

E组龙头比利时今天则以3比0击败捷克，领先排第2的捷克6分积分，晋级世足会内赛在望。踢进1球的前锋球星卢卡库（Romelu Lukaku）达标第100场国家队出赛。

目前效力英超切尔西的卢卡库累计已为比利时踢进67球，有50球是过去50场攻进，成为红魔倚重的攻击锐刃。

© 2021 AFP