贝尔法斯特夺多伦多影展首奖「观众票选奖」 奥斯卡后势看俏

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（法新社渥太华18日电） 英国老牌演员肯尼斯布莱纳（Kenneth Branagh）执导的黑白电影「贝尔法斯特」（Belfast，暂译）今天赢得多伦多影展最大奖，竞逐奥斯卡金像奖呼声水涨船高。

法新社报导，北美最大影展多伦多影展的「观众票选奖」（People's Choice Award）渐渐成为预测奥斯卡的风向球，去年奥斯卡最佳影片奖得主「游牧人生」（Nomadland）就是先在多伦多影展赢得肯定。

60岁的英国老牌演员兼导演肯尼斯布莱纳今天透过影片告诉多伦多国际影展（Toronto International Film Festival）：「在多伦多国际影展第一次播映『贝尔法斯特』，是我整个生涯最难忘的经验之一。」

纵横影坛40多年，作品横跨不同类型，从莎士比亚到超级英雄电影「雷神索尔」（Thor）都有的肯尼斯布莱纳表示：「我感到兴奋、谦卑，也满怀感谢。」

将于11月上映的喜剧剧情片「贝尔法斯特」透过9岁男孩的视角，讲述1960年代晚期北爱尔兰开始进入「动乱期」（Troubles）的故事。

肯尼斯布莱纳在同样的年纪从北爱移居英格兰，逃离接下来长达30年因教派及政治冲突益趋动乱的时期。

此片幽默中带点心碎的元素，由杰米道南（Jamie Dornan）、茱蒂丹契（Judi Dench）、凯特瑞纳巴尔夫（Caitriona Balfe）、希朗汉德（Ciaran Hinds）等人主演。

肯尼斯布莱纳曾5度入围奥斯卡，但从未得奖。明年的奥斯卡颁奖典礼将在3月27日举行。

多伦多影展观众票选奖近9年的得主都有入围奥斯卡最佳影片奖，其中3片获奖，除去年的「游牧人生」，还包括2019年的「幸福绿皮书」（Green Book）和2014年的「自由之心」（12 Years a Slave）。（译者：郑诗韵/核稿：蔡佳敏）

© 2021 AFP