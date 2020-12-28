贝拉风暴袭法国 航班延误数万用户停电

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（法新社法国勒恩27日电） 风暴贝拉（Bella）袭击法国多数地区，带来强风豪雨，造成数万用户停电，巴黎北郊戴高乐机场今天有许多航班延误，或不得不改变飞航路线。

法国电力公司Enedis表示，西部不列塔尼（Brittany）与西北部诺曼第（Normandy）是最先停电的地区，不过今天稍晚已有1万8000户恢复供电。

但在风暴横扫全境下，法国中部与东部仍约有3万4000户没电可用。

由于风暴关系，法国主要国际机场戴高乐机场（Charles-de-Gaulle Airport）有超过1/3航班平均延误50分钟。

不过，巴黎机场公司（ADP）表示，目前空中交通已经恢复正常。

3架要飞往戴高乐机场的航班，被迫改往巴黎南郊的巴黎欧利机场（Paris Orly Airport）；1架俄罗斯航空（Aeroflot）飞机改降落阿姆斯特丹（Amsterdam）；1架自卢森堡起飞的航班被迫返航。

到了今天傍晚，部分地区风雨已经减弱，但气象预报在法国南部地势较高地区会一直下大雪到明天。

英国南部也见类似的恶劣天气，怀特岛（Isle of Wight）昨晚至今晨测得时速达170公里的强风。（译者：纪锦玲)

© 2020 AFP