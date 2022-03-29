贝莱德CEO：全球化已改变 俄乌战争将启动新秩序

（法新社杜拜29日电） 全球最大资产管理公司贝莱德（BlackRock）的执行长芬克（Larry Fink）在一场投资会议上表示，俄罗斯对乌克兰发动的战争将启动新的「世界秩序」，把全球化带入另个不同阶段。

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亿万富豪芬克28日在金融资讯网站Investopia于中东城市杜拜举行的会议还说，供应链的瓶颈问题，将迫使企业寻求更近的供应商，进而颠覆目前的运作模式。

芬克上周致函给股东，其中的言论普遍被解读为预言全球化结束。但芬克在会议上不同意这样的解读。

芬克表示：「我写的是有关过去30年来我们塑造全球化的方式正在改变，而我相信乌俄战争将令它加速。」

「甚至这是一场在战前就因为COVID-19（2019冠状病毒疾病）而出现的改变。我认为，疫情真的开始显示出全球连结度降低。」

企业界原已疲于应付全球供应链出现重大瓶颈，如今又要担忧俄国在乌克兰的战争造成供应更吃紧，从能源到小麦等各项物资都面临威胁。

芬克说：「我相信我们将见到近岸和境内采购加速发展。这虽然还是全球化，但是架构不同。」

身为美国人的芬克指出：「我相信当我们把更多制造工作移到离需求更近的地方，将对新兴市场国家构成显而易见的冲击。因此我认为，这一切将以非常广泛的方式改变世界秩序。」

芬克呼吁各国政府要做「明显更长远」的思考，他预言企业将「从一个区域移动到另个区域，从一个国家移动到另个国家」。

短期而言，芬克点名通货膨胀是全球经济面临的最大风险，但他建议各国中央银行在调升利率时要小心，以免酿成经济衰退。

芬克说：「最重要的问题将是，央行是否会操作过头？我认为央行在升息时，将必须更加温和。」（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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