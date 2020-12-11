贝鲁特大爆炸案 黎巴嫩总理等4人因疏忽被起诉

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（法新社贝鲁特10日电） 黎巴嫩司法消息来源指出，调查贝鲁特港区大爆炸的首席调查员今天以怠忽职守为名，起诉即将下台的总理狄亚布（Hassan Diab）和3名前部长。

8月4日贝鲁特大爆炸造成逾200人丧生，首都中心面目全非，并引发一波对黎巴嫩主政者的公愤，上述4人是因此案被起诉的首批政治人物。

一名司法消息人士指出，这4人被控「疏忽大意，以致数百人丧生和数千人受伤」，创下黎巴嫩史上在任总理被起诉的首例。

爆炸发生后，大众才知道，最高安全官员和政治人物几年前即知有数百吨硝酸铵肥料被随意储放在贝鲁特港区，且未采取预防措施。

消息人士表示，调查证实这些嫌疑人在爆炸前已接获「数次书面通知，警告他们切勿延误处理这些硝酸铵肥料」，于是法官萨万（Fadi Sawan）做出这项决定。

这名消息人士因未获授权公开谈论此议题而要求匿名。他说：「他们也未采取必要措施，避免这次毁灭性大爆炸和造成的巨大损失。」

狄亚布在8月4日大爆炸后辞职，他已于9月在萨万面前作证。他的办公室声明表示，狄亚布的良心天地可鉴。

声明提到：「他对自己行事正当有信心，且以负责透明的态度处理贝鲁特港区大爆炸一案。」

另外3名被起诉的官员，分别是前财政部长哈里尔（Ali Hasan Khalil），以及前公共工程部长菲尼亚诺斯（Yusef Fenianos）和泽埃特（Ghazi Zaiter）。

© 2020 AFP