贝鲁特爆炸周年将届 政界干预调查牛步

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（法新社贝鲁特1日电） 惊天爆炸炸得贝鲁特面目全非近1年以来，调查工作牛步，没有太多人被捕，甚至连揪出幕后黑手也都做不到，各界齐声炮轰政治人物拖慢进展。

2020年8月4日发生在黎巴嫩首都贝鲁特港口的这场爆炸，造成200多人死亡，市区满目疮痍，起火点旁的码头被炸得面目全非，爆炸威力远至赛普勒斯也感受得到。

当局表示，造成这场史上最大规模非核子爆炸事件之一的元凶，是2014年起就堆在港口仓库、多达2750公吨的硝酸铵肥料。

因为有法国公民在爆炸中丧命，法国自行展开了调查，但黎巴嫩政治领袖多次拒绝国际调查，国内调查至今仍未判定什么引发爆炸，也不清楚这批化学物质来自哪里、为何堆放仓库6年无人闻问。

在刺杀和炸弹袭击都不会受到惩罚的黎巴嫩，许多人担心爆炸调查工作也将无疾而终，不会有人为此负责。政府官员、国会与安全机关目前都以宪法中所谓的「免责」条款，来回避质问。

代表数百名爆炸受害者的律师拉郝德（Youssef Lahoud）表示：「他们只是想逍遥法外。」

尽管障碍重重，熟悉调查工作的司法界消息人士透露，领导调查的法官毕塔（Tarek Bitar）已完成了7成5的调查工作，差不多掌握了事件全貌。这名消息人士还说，毕塔希望能在年底前公布调查结果。

拉郝德表示，调查人员已查出是谁把这些硝酸铵送到贝鲁特，以及是谁决定卸货并把货存放在港口边。

© 2021 AFP