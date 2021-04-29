财报佳及联准会看好美国经济前景 亚股涨多跌少

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（法新社香港29日电） 因美国大企业财报亮眼激励投资人信心，加上美国联邦准备理事会看好美国经济展望，并重申维持低利率货币政策，亚股今天普遍收红。

继谷歌（Google）发布获利可观的财报后，美国两大科技巨贾苹果（Apple）与脸书（Facebook）也发布首季获利倍增超乎预期的亮眼财报，激励投资人信心，

由于2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，加速办公、就学、购物与社交转变为线上型态，因疫情受惠的科技巨擘中，即包括这3家大厂还有亚马逊（Amazon），韩国的三星电子（Samsung）今天表示，三星首季净利骤增1/2。

全球股市剧烈震荡数周后，近来因展开疫苗施打、封城解除与经济复苏而股市逐渐回稳并创下新高。

于此同时，市场担忧，因预期今年经济活动将蓬勃发展恐造成通货膨胀，将迫使各国央行紧缩目前执行的货币宽松政策，不过美国联邦准备理事会（Fed）昨天表示，仍将维持既有的作法。

联准会结束为期两天的联邦公开市场委员会（FOMC ）后，提高对于全球最大经济体美国的经济展望，同时联准会主席鲍尔（Jerome Powell）表示，由于去年的比较基数偏低，一般预料的通货膨胀只是短暂现象，并且不太可能需要调整政策。

综合以上各种因素，亚股今天涨多跌少。东京股市休市，上海股市上涨17.83点或0.52%，来到3474.90点；香港股市上涨294.38点或1.01%，来到29303.00。

其他像是威灵顿、雪梨、新加坡、马尼拉、曼谷、吉隆坡、雅加达等均收红；台北与首尔股市则收黑。（译者：曹宇帆/核稿：陈政一）

© 2021 AFP