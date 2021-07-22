财报利多盖过疫情疑虑 亚股延续全球股市涨势

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（法新社香港22日电） 亚洲股市今天在企业财报利多盖过对Delta变异株疫情疑虑的情况下，普遍收高。越来越多的企业公布强劲的财报，显示企业表现佳，以及全球经济逐渐摆脱去年疫情引发的衰退。

经历本周伊始痛苦的跌势，投资人在对前景乐观心理带动欧美股市接连弹涨后，重新归队，尽管新增感染病例攀升，迫使部分国家政府再度祭出封城，或其他的防疫限制措施。

市场对经济长期来看将复苏的信心升高，数据显示，即使已经完整接种疫苗的民众感染COVID-19（2019冠状病毒疾病）病毒变异株，像是在美国和英国，这些病患住院或死亡的比例维持相对低点，意味着施打疫苗发挥作用。

澳洲国民银行（National Australia Bank）经济学家史垂克兰（Tapas Strickland）表示：「美国的情况是Delta感染病例攀升，不会造成强化防疫限制措施，各州疫苗覆盖率虽不同，但65岁以上人口现在已经79.5%完整接种。」

他说，Delta变异株疫情疑虑未消，但「目前各界的看法是疫情不会对经济复苏构成立即性威胁。从疫苗的保护力来看，Delta顶多造成复苏往后延一季，各国将提高疫苗覆盖率后，才会全面解除防疫限制措施。」

威瑞森（Verizon）和可口可乐（ Coca-Cola）优于预期的财报激励美国投资人，尽管疫情冲击观光旅游，联合航空（United Airlines）仍预估财报将转亏为盈。

观察家表示，目前为止85%美国企业公布的财报超乎预期。

日本股市今天适逢假日休市。港股恒生指数今天收盘大涨499.26点，涨幅1.83%，来到27723.84点，领涨亚洲股市。上海综合股价指数涨0.34%，收在3574.73点。

雪梨、首尔和马尼拉股市都收涨逾1%。威灵顿、新加坡和曼谷股市也上扬。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2021 AFP