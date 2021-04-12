财报季前投资人观望 亚洲股市普遍收跌

广告 继续浏览后续

（法新社香港12日电） 亚洲股市今天普遍收跌，因为投资人在下个财报季登场前持观望态度，高度期盼在经济复苏出现进展之际，企业公布强劲财报及未来展望。

美国联邦准备理事会（Fed）主席鲍尔（Jerome Powell）接受哥伦比亚广播公司（CBS）访问时，重申他认为经济正在改善的观点，但也警告2019冠状病毒疾病（COVID-19）疫情仍构成风险。

尽管美股道琼和标普指数9日收盘再创新高，仍不足以刺激亚股今天早盘买气，而美国生产者物价指数（PPI）飙升幅度高于预期，显示通膨将可能持续多月。

对于经济复苏恐导致今年通膨大幅攀升的忧心，已使美国10年期公债殖利率升至近1年来最高水平。这项殖利率是衡量未来利率的指标。

AxiTrader亚太市场策略师殷尼斯（Stephen Innes ）指出：「在一段时间内，利率仍将是最重要议题，将继续影响股市走向，在这次财报季前后及期间将影响更甚。」

东京股市日经225指数下跌0.8%，收29538.73点；香港恒生指数下滑0.9%，收28453.28点；上海证券交易所综合指数降幅为1.1%，收3412.95点。

雪梨、新加坡、马尼拉、雅加达及威灵顿股市也收跌，但首尔及台北股市小幅收涨。

© 2021 AFP