埃克森美孚执行长：油市恐陷入动荡长达5年

（法新社杜哈21日电） 埃克森美孚石油公司（ExxonMobil）执行长伍兹（Darren Woods）今天表示，在投资不足和疫情冲击下，消费者须有油市恐陷入动荡长达5年的心理准备。

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能源市场因乌克兰战争而陷入混乱，目前俄罗斯已减少出口且遭到制裁，欧洲则宣布，计画未来数年摆脱对俄国化石燃料的依赖。

埃克森美孚董事长兼执行长伍兹表示，目前面临重大不确定性。他在卡达经济论坛（Qatar Economic Forum） 表示：「大家面临的可能是3到5年持续相当紧俏市场，这将如何反映在油价上，将视需求而定，但需求难以预测。」

伍兹指出，除了2014-2015年开发新油源的投资不足外，疫情也「的确剥夺了业界大笔收益」。

他表示，石油公司和各国政府须有长期思考，并预言，「如果没有比较深思熟虑的政策，市场将出现高度震荡和中断」。

科威特石油集团公司（Kuwait Petroleum Corporation）执行长萨巴赫（Sheikh Nawaf Saud al-Sabah）表示，该公司为所有消费国供油，但跨国石油公司并未做出如同各国石油公司一样的投资。

萨巴赫指出一个「危险趋势」，即全世界消费者都需要能源，但却没有从造成污染的碳氢化合物燃料过渡到环保能源的准备。

他说：「这是自相矛盾，造成投资周期的相当严重中断。我们正进行长期投资，但国际石油公司并未如此。」

© 2022 AFP