欧洲央行：欧元区乌克兰难民可望半数投入劳动

（法新社法兰克福20日电） 欧洲央行（ECB）今天表示，俄罗斯入侵乌克兰以来，逃亡到欧元区的难民有半数可望在未来几年内进入劳动市场。

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欧洲央行根据前几波数据发布新报告指出，逃离战乱的乌克兰难民中，适合工作年龄难民的中期劳动参与率可能介于25%至55%。

根据联合国难民署（UNHCR）数据，到今年年底，可能有830万难民离开乌克兰，其中很大一部分预计抵达欧元区19个成员国。

欧洲央行表示，禁止18至60岁男性离开乌克兰，意味着最早几波难民「由老年人、儿童和适合工作年龄的妇女所组成」。

乌克兰难民到来，在欧元区可产生「渐次扩大」规模的劳动力，增加比率为0.2%至0.8%，相当于30万到130万人。

欧洲央行的55%上限估值，是以「从欧盟外迁移到欧元区的适龄工作女性劳动参与率」为计算基础 。

在欧元区失业率处于历史低点之际，难民的到来「可能稍解欧元区劳动市场的吃紧状况」。

在欧元区面临创纪录通膨高涨之际，相对缺乏劳工也是欧洲央行密切关注的发展。

欧元区5月消费者物价上涨8.1%，远高于欧洲央行的2%目标。

欧洲央行总裁拉加德（Christine Lagarde）9日在政策制定会议后表示，欧元区的工资增长「已经开始提升」。（译者：纪锦玲）

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