抗议工作条件不周 欧洲廉航机组人员爆罢工潮

（法新社巴黎21日电） 全球通膨飙升引发的「不满之夏」蔓延欧洲，瑞恩航空和易捷航空等廉航的西班牙和法国员工今天宣布发起新罢工，表达他们对工作条件不周的抗议。

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代表瑞恩航空（Ryanair）比利时、法国、义大利、葡萄牙和西班牙机组人员的工会呼吁本周末举行罢工；而易捷航空（EasyJet）的西班牙机组人员7月将罢工9天。

瑞恩航空的法国航空从业人员工会（SNPNC）代表穆格斯（Damien Mourgues）说，瑞恩航空不尊重员工休息时间的法律规定。工会也呼吁调高机组人员薪资，因为他们目前领取的仍是最低工资。

机组人员将于25和26日罢工。

本月12日至13日的罢工行动促使瑞恩航空取消大约40架法国航班，约占总数的1/4。

瑞恩航空的竞争对手易捷航空在巴塞隆纳（Barcelona）、马拉加（Malaga）和帕尔马（Palma de Mallorca）机场的机组人员7月也将展开9天的罢工。

工会今天表示，易捷航空的西班牙机组人员基本薪资为每月950欧元（约新台币3万元），是易捷在欧洲据点的最低工资。

易捷航空发言人说：「如果罢工活动持续进行，我们的航程计画料将受到一些干扰，但我们想向乘客保证，我们将尽一切可能把任何干扰降到最低程度。」（译者：刘文瑜/核稿：蔡佳敏）

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