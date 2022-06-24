升息预期降温 亚股收盘劲扬

（法新社香港24日电） 受到美股昨天再度走扬激励，亚洲股市今天收盘上涨。央行对抗火热通货膨胀的措施恐致经济衰退可能性升高，美国公债殖利率应声下跌，投资人因此调降升息预期，也有助支撑亚股。

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过去一段时间，外界预期美国联邦准备理事会（Fed）和其他国家央行将不得不持续调高利率，许多股票交易商因此担忧经济痛苦可能还会持续一段时间，作为未来利率指标的美国公债殖利率也应声不断攀升。

联准会主席鲍尔（Jerome Powell）本周告诉美国国会议员，经济陷入衰退的「可能性无疑存在」。他并暗示，美国央行继本月升息3码后，央行官员仍准备继续大幅调高利率。

不过分析师指出，外界猜测经济衰退将至，协助拉低近几日美债殖利率走势，促使股市交易商缩减央行升息周期长度的预测。

安达（OANDA）分析师海利（Jeffrey Halley）指出：「联准会将必须在比明年底更早改弦易辙，这样的假设并非没有道理。」

另一方面，中国国家主席习近平发言暗示，北京对科技业的整顿告一段落，并可能祭出新措施来振兴经济。消息也提供亚股利多。

香港股市今天在阿里巴巴、腾讯和网易等科技股拉抬下领涨，收盘劲扬2.1%。东京股市收高1.2%，上海股市收涨0.9%，雪梨、首尔、新加坡、台北、马尼拉和雅加达股市也全数收红。（译者：张正芊/核稿：戴雅真）

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