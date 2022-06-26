国际清算银行：各国央行应迅速行动对抗通膨

（法新社苏黎世26日电） 国际清算银行（BIS）今天在年度经济报告中示警，停滞性通膨的威胁逼近全球经济，各国央行不应让通膨根深柢固。

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国际清算银行被视为全球各央行的央行，它今天表示，各国央行必须迅速且果断地行动，以确保通膨率能回到低档并稳定下来，同时抑制对经济成长的冲击。

国际清算银行在报告中写道，各国央行的首要任务就是恢复低又稳定的通膨率，而在这么做时，应试图把经济活动受冲击程度降至最低，继而维护金融稳定。

国际清算银行还提到，翻开历史，规划所谓的软着陆十分困难，而当前的起始条件又让这项任务更加艰钜。

国际清算银行总经理卡斯腾斯（Agustin Carstens）在记者会上说，「软着陆比较合我们的意，因为那样代表货币政策收紧幅度可以较低」，「但就算情况不是这样，优先任务肯定应是对抗通膨」，以防止全球经济暴跌。

经历COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情冲击后，各国央行起初认为随着经济复苏，通膨增长只是暂时性的。但物价在俄罗斯2月入侵乌克兰后加速飙涨，导致各国央行大举升息。（译者：杨昭彦/核稿：陈政一）

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