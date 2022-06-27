升息疑惧消退 亚股延续上周涨势

（法新社香港27日电） 亚洲股市今天再度走高，延续上周涨势，以及美国华尔街股市的强劲表现，市场对于通膨可能已经触顶的臆测，缓和了对央行升息的预期心理。

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随着物价以一个世代以来未见的速度攀升，近几个月来，财金首长被迫提高借贷成本，逐步结束超宽松货币政策，让市场投资人的背脊发凉。

不过，一连串疲软的数据让投资人认为通膨可能已经触顶，或者即将触顶，赋予央行不用再那么积极升息的空间。

市场预期利率可能不会上调到当初预期的高点，带动美股24日走扬，标准普尔500指数和那斯达克指数双双收涨逾3%。

澳洲国民银行（National Australia Bank）外汇策略部门负责人厄崔尔（Ray Attrill）说：「市场认为联准会现在升息速度或许不会如市场之前忧心那么快，而且未来若出现类似衰退的情况，2023年底前降息现在看来甚至有实际可能，进而大大改善市场上周的风险情绪。」

厄崔尔说，这波反弹已经收复6月9日到16日失土约2/3。

亚洲股市今天持续上周涨势。港股恒生指数在中国科技股强劲走势带动下大涨2.4%，来到22229.52点，领涨亚股。迹象显示，中国对科技业的打压行动可能近尾声，增添市场乐观气氛。

日股日经指数收扬1.4%，来到26871.27点。上海综合股价指数收涨0.9%，来到3379.19点。

至于亚洲其他股市，首尔、新加坡、雪梨、马尼拉、台北、曼谷和威灵顿股市都收涨。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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