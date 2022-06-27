空勤罢工遍及欧洲多国 瑞恩航空淡化冲击

（法新社巴黎26日电） 爱尔兰廉价航空公司瑞恩航空（Ryanair）淡化本周末机组人员罢工影响，称航班安排只受到「非常轻微的干扰」。

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瑞恩航空机组人员工会呼吁西班牙、葡萄牙和比利时以及义大利和法国员工分别于24日和25日发起为期3天的罢工，抗议工资和工作条件不周。

瑞恩航空今天声明表示，自24日以来，9000个航班中只有不到2%受到「极少数又缺乏支持的机组人员罢工」影响。

这家欧洲最大廉航将西班牙、义大利、英国和法国的航班取消归咎于南欧发生雷暴，以及法国马赛（Marseille）空管中心举行罢工的缘故。

法新社报导，根据瑞恩航空的Scorebuddy网站，比利时的沙勒罗瓦机场（Charleroi）受到最严重影响，25日有44个返程航班遭取消。

瑞恩航空的法国航空从业人员工会（SNPNC）代表穆格斯（Damien Mourgues）说，瑞恩航空不尊重员工休息时间的法律规定。工会也呼吁调高机组人员薪资，因为他们目前领取的仍是最低工资。

瑞恩航空的西班牙机组人员工会已号召员工于6月30日至7月2日再次罢工。（译者：纪锦玲）

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