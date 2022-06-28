G7领袖谴责中国扭曲市场贸易行为

（法新社德国艾尔莫城堡28日电） 七大工业国集团（G7）领袖今天峰会结束发表公报，谴责中国「不透明且扭曲市场的」国际贸易行为，呼吁中国施压俄罗斯停止侵略乌克兰，及放弃南海大范围主权声索。

广告 继续浏览后续

G7成员国领袖结束在德国巴伐利亚阿尔卑斯山区（Bavarian Alps）举行为期3天的高峰会，会后公报中的这番言论，是G7首次直接抨击北京的贸易行为。

G7领袖在公报中还示意，他们要寻求摆脱对中国的经济依赖，承诺要「促进多元化与对经济胁迫的抵抗力，以及降低战略上依赖度」。

美国长期以来对中国的贸易行为抱持慎防态度，华府相信，中方行为目的是要让中国企业相对于外国公司享有不公平优势。

而在俄罗斯2月底侵略乌克兰后，北京拒绝与俄国总统蒲亭（Vladimir Putin）保持距离，也引发出口大国德国等其他国家重新思考对亚洲大国中国的经济依赖。

G7领袖还对中国的人权情况表达「严正关切」，强调在西藏和新疆的「强迫劳动」情形「构成重大疑虑」，要求北京尊重基本自由。公报并要求中国履行在中英联合声明所做的承诺。

G7领袖同时呼吁中国继续抱持和平解决争端的原则、促使俄罗斯撤出乌克兰；此外停止在南海「扩张式海上主权声索」。（译者：张正芊/核稿：刘淑琴）

© 2022 AFP