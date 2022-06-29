衰退和通膨双重利空 亚股收跌

（法新社香港29日电） 市场忧心急遽升息以对抗飙升的通膨，恐导致经济陷入衰退的疑虑，拖累亚股今天随着前一天的美股颓势挫跌。

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市场期待任何经济萎缩的迹象能给央行放缓紧缩脚步空间的乐观心理，推升世界各地股市一周多来的涨势。

美国最新公布消费者信心指数降至一年多来低点，引发美股三大指数重挫，亚股今天接棒下跌。消费者是带动美国经济成长的重要动力。

北京当局意外宣布缩短入境隔离期，升高外界预期中国可能进一步松绑，以利国内经济加速复苏的正面消息，也笼罩在美国消费者信心指数欠佳的阴影下。

美国联邦准备理事会（Fed）两位官员昨天试图淡化美国经济陷入衰退的机率，旧金山联邦准备银行和纽约联邦准备银行总裁表示，他们对于经济软着陆有信心。

市场分析师则抱持怀疑的态度，新加坡银行（Bank of Singapore）分析师沈茂雄（Sim Moh Siong）表示，美国消费者信心低落，意味着（2022年下半年）经济成长将更疲软，以及年底前陷入衰退的风险增加。

美国经济评议会（Conference Board）首席经济学家皮特森（Dana Peterson）警告，美国2022年底可能会面临衰退。

港股恒生指数今天在科技股领跌下，收盘下跌1.9%，来到21996.89点。日股日经225指数收挫0.9%，来到26804.60点。上海综合股价指数收跌1.4%，来到3361.52点。

至于亚洲其他股市，雪梨、威灵顿、首尔、马尼拉、台北、雅加达、曼谷等股市也都收跌。

© 2022 AFP