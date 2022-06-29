Fed官员：美国经济可望躲过衰退 但须快速升息

（法新社华盛顿28日电） 纽约联邦准备银行总裁威廉斯今天说，美国经济今年将如预期放缓，可望避免衰退，但美国联邦准备理事会（Fed）必须迅速调高借贷利率。

广告 继续浏览后续

威廉斯（John Williams）告诉美国财经媒体CNBC:「衰退不是我现在的基本情况假设，我认为经济强劲。」

但他表示，决策者必须「迅速」升息，以降低通膨压力，并在年底前将主要政策利率调高到3.0至3.5%。

在美国家庭苦于应付汽油和食品价格飙升的情况下，联准会本月稍早宣布近30年来最大规模升息，试图让经济降温，并控制通膨。

联准会自3月以来已将基准利率从COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发时的零利率上调1.5个百分点，预计将在7月政策会议上宣布再次升息0.75个百分点，并进一步升息。

外界忧心联准会抑制创40年来高点的通膨的作法，恐让美国经济陷入衰退。

但威廉斯呼应美国联邦准备理事会主席鲍尔（Jerome Powell）审慎乐观的看法。他说，前方有一条避免衰退的道路。

他说：「我预期今年的经济成长将比去年放缓。」国内生产毛额（GDP）将成长1.0到1.5%。

他指出：「这不是衰退，而是我们需要看到的经济放缓，以减轻通膨压力，把通膨降下来。」

然而，其他的经济学家并非都这么乐观。

美国经济评议会（Conference Board）首席经济学家皮特森（Dana Peterson）认为，美国可能会面临短暂的衰退。（译者：林沂锋/核稿：刘淑琴）

© 2022 AFP