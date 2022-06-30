美国消费者支出降温 美股早盘挫低

（法新社纽约30日电） 美国今天公布消费者支出成长减缓，美国股市早盘应声下挫，标普500指数眼看将写下1970年以来最差上半年表现。

广告 继续浏览后续

美国商务部公布的数据显示，5月消费者支出仅成长0.2%，是4月增幅的一半不到，并且延续稳定下降趋势。反映物价飙涨下消费者买气减弱。

不过，美国商务部的报告还显示，5月消费者物价指数（CPI）较去年同期上涨6.3%，与4月涨幅相同，为美国联邦准备理事会（Fed）打击通货膨胀的奋战带来正面迹象。

美股今天开盘后约15分钟，标普500指数下挫1.7%报3753.55点，道琼工业指数下跌1.6%报30519.79，以科技股为重的那斯达克指数重挫2.2%报10936.67点。

由于联准会采取积极升息行动来平抑物价，引发经济衰退疑虑，标普500指数今年来已下跌超过17%。

英国牛津经济公司（Oxford Economics）首席美国经济学家布索尔（Lydia Boussour）指出，若经过通膨调整，依照官方数据，5月美国消费者实质支出是萎缩的。

「外食、旅游和娱乐等服务业仍有一些报复性需求，应该可在夏季继续为消费者支出提供底部支撑；但秋季展望目前更加不确定，消费者支出成长可能会更快速下滑。」（译者：张正芊）

© 2022 AFP