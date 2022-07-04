土耳其通膨率飙升至78.6% 创1998年迄今最高纪录

（法新社伊斯坦堡4日电） 受到总统艾尔段（Recep Tayyip Erdogan）的非常规经济政策影响，土耳其6月通货膨胀年增率飙升至78.6%，创下24年来的最高纪录。

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法新社报导，根据土耳其国家统计机构公布的最新数字，78.6%是1998年1月以来的最高值。5月通货膨胀年增率为73.5%，去年初则为15.0%。 土国国库暨财政部长内巴蒂（Nureddin Nebati）1日承诺，消费者物价将于今年12月开始下降。

数据显示，整体通膨主要是受运输成本上涨123.4%、加上非酒精饮料上涨94%所推动。家庭用品价格的飙升幅度也高达81.1%。 土耳其的经济危机始于去年艾尔段强迫中央银行进行一系列降息。此后物价飞涨，但利率仍持续下降。

本月1日，土国在1年内第2度大幅拉高最低薪资。继1月将基本薪资调升50%至4250里拉后，艾尔段又将基本薪资提高30%至5500里拉（约新台币9740元），以保护家庭免受通膨影响。去年底的最低薪资仅为2826里拉。 据土耳其社会安全机构（The Social Security Institution）今年初的数据，土国约8400万人口中，逾4成劳工靠着基本薪资过活。

经济学家警告，大幅提高多数人口薪资属于推升通膨措施，实施时应搭配升息或其他限制支出的手段。

© 2022 AFP