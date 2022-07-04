投资人忧经济衰退 亚股走势分歧

（法新社香港4日电） 各国央行为打击通膨祭出升息，引发投资人担忧经济衰退，亚洲股市今天走势分歧。

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中国当局在承受经济损失下仍坚持严格防疫措施，但防疫清零却越清越失灵，多个城市爆发本土疫情。

标准普尔500指数累跌21%，创下1970年以来最差的上半年表现后，华尔街股市在7月1日有个好的开局，因美国制造业数据低于预期，央行有望不再延长货币紧缩政策。

不过，澳洲国民银行（National Australia Bank）分析师卡崔尔（Rodrigo Catril）表示，由于通货膨胀率仍维持在数十年来高点，美国联邦准备理事会（Fed）和各国央行或许不会过早放松升息。

他在评论中表示：「尽管数据显示美国经济成长即将放缓，但我们尚未看到通膨压力趋缓的迹象。这是一个重要指标，因为联准会将继续采取强力的货币紧缩政策，直到看到通膨趋缓的证据。」

7月1日公布数据显示，欧元区通货膨胀加速，6月通膨率年增8.6%，再创新高。欧洲央行本月预料将宣布10多年来首次升息。

尽管华尔街股市前一个交易日劲扬，亚洲股市今天涨跌互见。

香港因香港特区成立纪念日休市，度过了一个长周末后，今天收低。首尔、台北、曼谷和雅加达股市均收跌。

东京、上海、孟买、雪梨、新加坡和威灵顿股市则收涨。

© 2022 AFP