苏伊士运河年度营收70亿美元 创史上新高

（法新社开罗4日电） 埃及苏伊士运河管理局（Suez Canal Authority）今天宣布上个财政年度船只通行费收入高达70亿美元，改写年度营收纪录。苏伊士运河先前曾多次调涨通行费。

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苏伊士运河管理局主席雷比（Osama Rabie）表示，在埃及财政年度2021年7月至今年6月间，约有13.2亿公吨货物通过苏伊士运河。

上个年度营收70亿美元，较前一年度的58亿美元成长逾1/5，也改写史上最高营收纪录。

席雷比今天表示：「全球危机证明了苏伊士运河维持国际供应链稳定的重要性。」

苏伊士运河连接红海与地中海，占全球海上贸易量约10%。苏伊士运河也是埃及重要的外汇来源，埃及正苦于俄罗斯入侵乌克兰造成的通货膨胀及货币贬值。

苏伊士运河今年两度调涨船只通行费，包括油轮的通行费。

今年4月，苏伊士运河的船只通行费收入达6亿2900万美元，改写最高月度营收纪录。

埃及因俄乌战争承受愈来愈大的经济压力，外汇存底在3月至5月间下滑55亿美元，来到355亿美元。

根据官方数据，由于全球物价攀升，埃及通膨率在6月年增15.3%，创下3年新高。

埃及央行在3月底允许埃及镑兑美元贬值，使得本国货币在一夕之间贬值18%。（译者：戴雅真/核稿：陈政一）

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