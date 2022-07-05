亚股涨多跌少

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（法新社香港5日电） 亚股今天大多收高，因为美国总统拜登正在寻求控制通膨的方法，因此投资人日益揣测拜登即将取消川普政府时期对进口中国产品加徵的部分关税。 近几个月来，交易大厅气氛变得愈来愈悲观，观察人士警告，旨在抑制价格上涨的大幅升息措施，可能导致经济萎缩，加剧俄乌战争造成的不确定性。 由于有传言称白宫即将取消对价值数千亿美元中国进口商品的部分关税，股市闻讯上涨，有报导指出白宫本周可能会做此宣布。 由于一些关税即将到期，华府官员一直在讨论这些措施，并着眼于处于40年来高点的通膨。