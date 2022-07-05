亚股涨多跌少
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（法新社香港5日电） 亚股今天大多收高，因为美国总统拜登正在寻求控制通膨的方法，因此投资人日益揣测拜登即将取消川普政府时期对进口中国产品加徵的部分关税。 近几个月来，交易大厅气氛变得愈来愈悲观，观察人士警告，旨在抑制价格上涨的大幅升息措施，可能导致经济萎缩，加剧俄乌战争造成的不确定性。 由于有传言称白宫即将取消对价值数千亿美元中国进口商品的部分关税，股市闻讯上涨，有报导指出白宫本周可能会做此宣布。 由于一些关税即将到期，华府官员一直在讨论这些措施，并着眼于处于40年来高点的通膨。
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中国官媒新华社报导美国财政部长叶伦（Janet Yellen）和中国国务院副总理刘鹤通话进行讨论，这表明可能会有一些事情发生。 新华社报导：「双方认为，当前世界经济面临严峻挑战，加强中美宏观政策沟通协调意义重大。」
「共同维护全球产业链供应链稳定，有利于中美两国和整个世界。」
另有报导指出，拜登正在考虑启动对中国产业补贴的新调查，允许在战略领域采取更有针对性的作法，以安抚对华鹰派。 香港、东京、雪梨、首尔、台北、威灵顿、马尼拉和雅加达股市今天都收涨。然而，上海股市回吐早盘涨幅，最终微幅收跌；新加坡股市也收低。
© 2022 AFP