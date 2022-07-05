沙乌地直接发现金给公民缓解通膨冲击

（法新社利雅德4日电） 网路上对物价高涨的民怨日深之际，沙乌地阿拉伯今天宣布直接对公民拨款数十亿美元，以缓解通膨冲击。 官方的沙乌地新闻社（Saudi Press Agency）报导指出：「1项慷慨的王室命令发布，批准发放200亿里亚尔（约53亿美元）的资金支持，以应对全球物价上涨的影响。」

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沙乌地新闻社报导指出，其中约一半款项将直接现金转帐给社会保险受益人。

沙乌地新闻社另一项报导指出，王储穆罕默德．沙尔曼（Mohammed bin Salman）今天稍早「强调，国际事态发展导致部分基本需求成本上扬，必须把最迫切需要的公民列入考虑」。 据报导，沙乌地实质统治者王储穆罕默德．沙尔曼在主持沙国经济事务委员会会议时指出，政府部门必须回应全球供应链问题和不断上涨的物价，以维护消费者权益。

沙乌地阿拉伯是世界最大的石油出口国，受到的通膨打击不像这个地区其他国家那么严重。 沙乌地阿拉伯最近的消费者物价指数显示，5月份年增率为2.2%，其中食品和饮料价格上涨4.2%，运输价格上涨4%。 尽管如此，沙国受到严格控制的社群媒体最近几周却更常出现对物价上涨的抱怨，推特（Twitter）甚至出现呼吁抵制鸡蛋以及1家知名乳品公司的主题标签。

© 2022 AFP