配合重整 北欧航空在美声请破产保护

（法新社斯德哥尔摩5日电） 北欧航空公司（SAS）今天表示，公司方面已在美国依据破产法第11章声请破产程序，以配合重整计画。该公司机师昨天才为抗议减薪要求而发动罢工。

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北欧航空发表声明说，为了「继续执行（业务改革计画的）重大内容，本公司和某些子公司自愿声请美国破产法第11章的破产保护」。

美国破产法第11章提供一个机制，以使公司能在法院监督下重整债务。

上述声明说，北欧航空的「营运和航班不受破产声请影响，公司方面将一如平常地服务顾客」；但也指出，机师工会昨天发动的罢工仍将继续冲击营运。

北欧航空执行长魏尔福（Anko van der Werff）发表声明说：「目前的罢工使本已具挑战性的情况更加棘手。破产法第11章的程序让我们有了加速改革的法律工具，同时也能如同往常一般地继续营运。」

机师在工会和公司当局的谈判破裂后，昨天发动罢工，以抗议管理阶层为配合公司重整而提出减薪要求。自2020年初爆发疫情以来，北欧航空已连连亏损，公司重整是为了确保生存。

北欧航空昨天表示，机师罢工「估计将导致本公司所有预定航班取消将近50%」。

© 2022 AFP