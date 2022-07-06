市场弥漫衰退疑虑 亚股多收跌

（法新社香港6日电） 随着市场弥漫衰退疑虑，亚洲股市今天多数收跌，东京、香港和上海股市跌幅都超过1%。

广告 继续浏览后续

中国部分地区COVID-19（2019冠状病毒疾病）本土疫情扩散，增添不确定性，令人忆起今年稍早上海和北京当局祭出严厉防疫封控措施，对经济造成重创的噩梦。

此外，投资人日益忧心央行急遽升息打击攀抵数十年高点的通膨，恐导致主要经济体萎缩，而能源危机恶化也让欧洲问题雪上加霜。

虽然传出美国总统拜登（Joe Biden）考虑解除部分川普时代对中国商品所课徵关税的传闻，但对股市提振不大。

安达（OANDA）资深市场分析师海利（Jeffrey Halley）表示，投资人急着「反映美国的衰退，以及中国前一天本土疫情扩散后，可能会扩大实施防疫封控措施」。

「中国可能会祭出更多清零政策。对亚洲而言是不受欢迎的现实，势必会带来更多冲击，而亚币走弱也是因素之一。」

日股日经225指数今天收跌1.2%，来到26107.65点。港股恒生指数收挫1.2%，来到21586.66点。上海综合股价指数收跌1.4%，来到3355.35点。

至于其他亚洲股市，雪梨、首尔、新加坡、台北和雅加达股市都收跌，威灵顿和马尼拉股市则收涨。

© 2022 AFP