议员：英国政府夸大与澳洲自贸协定好处

（法新社伦敦6日电） 英国国会议员在今天发表的报告总结道，英国首相强生（Boris Johnson）所领导的政府夸大了脱离欧洲联盟（EU）后与澳洲达成的自由贸易协定好处。 跨党派「国际贸易委员会」（International Trade Committee）分析2021年12月与澳洲敲定的协定后，警告强生政府「不要夸大贸易协定的好处」。 委员会表示，与澳洲的协定有许多让步，但英国却未拿到所有可能的回报。

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委员会主席麦克尼尔（Angus Brendan MacNeil）在声明中说：「政府必须对民众坦白，这份贸易协定不会带来部长们想宣称的变革性效果。」

委员会调查结果出炉之际，国际贸易大臣屈维里安（Anne-Marie Trevelyan）今天将面对委员会针对与澳洲这个前殖民地敲定协定的相关询问。 这是2021年初英国正式脱离欧盟以来签订的首份自贸协定，英国表示，此份协定预计将开启价值104亿英镑（124亿美元）的年度双边贸易。 寻求让苏格兰脱离英国独立的苏格兰民族党（Scottish National Party）议员麦克尼尔补充说，「作为英国脱欧以来第1份全新贸易协定，这份协定将为未来创下先例」。

「重要的是政府从此次经验汲取教训，下次更努力谈判，以最大化英国所有经济部门和部分地区的获益，并让损失最小化。」 在与美国的自贸谈判较为困难的情况下，一般认为与澳洲的协定较容易达成。

委员会表示，就与澳洲的协定而言，「取消几乎所有农产品进口关税是一大改变，可能会为未来与主要食品出口国的协定创下重要先例」。 但委员会补充说，包括澳洲葡萄酒在内的商品关税降低，「不太可能在超市结账时带来明显差异」。

议员们也对「澳洲免税食品不需达到农药使用等英国食品生产的核心标准而感到失望」。

© 2022 AFP