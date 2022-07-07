斯里兰卡升息100个基点 央行警告通膨率恐达80%

（法新社可伦坡7日电） 现金拮据的斯里兰卡今天宣布升息1个百分点，这是3个月来第2次大幅升息。斯国中央银行警告通货膨胀率将来到80%，经济会陷入痛苦衰退。

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数据显示上月通膨率飙升至创纪录的54.6%之后，斯里兰卡中央银行将基准存款和贷款利率分别调高到14.5%和15.5%。

官员表示，升息目的是控制失控的价格，并减少经济中累积的需求压力。

年底前预计物价将上涨80%。

食物和燃料严重短缺加上长时间停电，引爆持续数月要求总统拉贾帕克萨（Gotabaya Rajapaksa）下台的反政府示威。

央行表示，2020年萎缩3.6%、去年增长3.7%的经济，今年可能陷入衰退。

总理威克瑞米辛赫（Ranil Wickremesinghe）告诉国会，经济可能萎缩多达7.0%。

中央银行表示，今年第2季经济活动受电力和燃料短缺的严重影响，所有非必要的办公室和学校都被要求关闭，以减少通勤需求，并节省稀少的能源。

斯里兰卡汽油和柴油已告用罄，至少还要等两周才有新供应进来。

斯里兰卡政府4月份高达510亿美元外债债务违约，并正在与国际货币基金组织（International Monetary Fund）就可能的纾困方案进行谈判。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

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