世界粮价6月下跌 仍接近历史最高位

（法新社巴黎8日电） 联合国粮农组织（FAO）今天表示，包括小麦在内，世界粮食价格于6月份连续第3个月下跌，不过仍接近历史最高价位。

广告 继续浏览后续

俄罗斯于2月24日入侵乌克兰，导致乌国粮食出口中 断，而莫斯科随即遭到国际制裁，引发人们担忧全球将陷入饥饿危机。

俄乌辽阔的谷物种植区，为世界主要粮仓，两国出口的小麦、植物油和玉米，在全球大宗商品市场占很大比例。

根据FAO，衡量多种食品在国际市场价格每月变化的粮农组织粮价指数（FFPI），曾因俄乌战争于3月飙升创纪录，如今已于6月下跌2.3%。不过仍比去年（2021）6月高出23.1%。

FAO首席经济学家柯蓝（Maximo Torero Cullen）表示：「尽管FFPI在6月连续第3月下降，但仍接近今年3月的历史最高水平。」

包括谷物、植物油和食糖在内，大部分食品价格在6月下跌，谷物整体下跌4.1%。小麦下跌5.7%，为3月以来首次。

FAO称：「6月价格下降是因北半球新收成、一些主要生产国作物状况改善以及俄罗斯产量前景提高等季节性供应所致。」

FAO表示，俄罗斯今年小麦产量预料将非常好。俄乌两国小麦产量加起来约占全球小麦供应量1/4。FAO指俄罗斯在2022-23年的小麦出口，有可能高达4000万公吨。

6月份植物油指数下跌7.6%，葵花籽油、大豆油、棕榈油价格均下跌。柯蓝说，尽管有这些下跌，但当初推高全球价格的因素仍然存在。

这些因素包括：全球需求强劲、一些主要国家天气恶劣、更高的生产和运输成本以及因COVID-19（2019冠状病毒疾病）导致供应链中断，此外还有乌克兰战争持续所带来的不确定性。

相较之下，肉类价格6月涨1.7%，刷新纪录。FAO表示，俄乌战争和禽流感爆发造成的短缺，令所有各种肉类，尤其鸡肉，价格都上涨。

© 2022 AFP