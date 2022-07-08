经济衰退忧虑减退 亚股收红

（法新社香港8日电） 投资人对经济衰退的忧虑减轻，加上美国总统拜登可望取消一些前总统川普时期对中国货品课徵的关税，促使市场乐观气氛增强，亚洲股市今天收盘应声上涨。

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另一方面，日本前首相安倍晋三今天在一场选举造势活动中遭到枪击，引发避险货币日圆汇价升值。稍晚安倍已证实辞世。

亚股投资人受到美国股市强劲涨势激励，美股3大指数昨天写下连续第4个交易日收高，利多来自2名美国联邦准备理事会（Fed）官员表示，美国经济挺得住幅度较大的升息，并且能维持成长。

原本愈来愈多人谈论，联准会快速紧缩货币政策，将使得全球最大经济体美国落入衰退。

不过，联准会理事华勒（Christopher Waller）表示，这类忧虑被夸大了，美国强健的就业市场将提供缓冲。他还说，利率有必要迅速大幅拉升。

圣路易联邦准备银行（St. Louis Fed）总裁布勒德（James Bullard）也表示，经济「软着陆的机率大」。

此外有报导传出，中国政府正在考虑大规模振兴措施来刺激疲软的经济，方式是允许地方政府发债筹措数以十亿计美元经费投入基础建设计画。消息激励亚股走扬。

东京股市今天收盘小涨0.1%，盘中因安倍遇袭消息持续扩散，稍早强劲涨势大多吐回。

香港股市则收涨0.4%，雪梨、首尔、新加坡、威灵顿、台北、马尼拉和雅加达股市也全数收红。但上海股市收盘下跌0.3%，曼谷股市也收黑。（译者：张正芊/核稿：陈昱婷）

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