亚股多收跌 中国又见封城疑虑

（法新社香港11日电） 亚洲股市今天多收跌，上海疫情升温引发市场忧心中国大城市恐再防疫封城对经济造成冲击。

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美国上周公布的最新数据显示，就业数据优于预期，意味着美国经济迄今尚能承受联邦准备理事会（Fed）升息，赋予联准会更多空间对抗飙升的通膨。

投资人也密切关注华府动态，美国总统拜登（Joe Biden）考虑解除川普时代对价值数千亿美元中国商品课徵的关税。

上海周末通报新增120多起病例，首见高传染性的BA.5 Omicron病毒株，迫使官员祭出另一波大规模筛检行动。

北京在内的中国其他地区也出现新一波疫情。

中国可能实施另一波封城措施引发香港和上海股市卖压。此外，中国当局以腾讯和阿里巴巴过去交易应申报而未申报为由祭出罚款，也对中国科技股带来重创。

日本前首相安倍晋三8日遇刺身亡后，昨天举行参议院选举，执政联盟笃定赢得多数席次，可望为日本政坛带来稳定，同时市场也期待内阁改组及新经济振兴措施，日股今天收高。

日股基准日经225指数收涨1.1%，来到26812.30点，港股恒生指数收盘重挫2.8%，来到21124.20点。上海综合股价指数收跌1.3%，来到3313.58点。

至于其他亚洲股市，雪梨、首尔、马尼拉、雅加达、台北和威灵顿股市皆收跌。

© 2022 AFP