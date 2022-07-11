科技钜子携手发展太空5G 串联整个地球

（法新社巴黎11日电） 泰雷斯集团（Thales）、高通公司（Qualcomm）和爱立信公司（Ericsson）今天公布一项以太空为基础的网路计画，能让智慧手机直接透过卫星通讯，希望串连整个地球。

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这三家公司预计发射数以百计的5G卫星，以覆盖「极端地理环境以及远隔重洋的偏远地区」。

这项计画可能会削减现有行动网路收发讯号所需的基地台和天线。

不过，这项构想目前还在初步阶段。

这三家公司表示，他们已进行「多项研究和模拟」，如今将探索这项技术的可能运用。

这三家公司在声明中说：「结果实际上可能意味未来的5G智慧型手机可以使用5G连结地球各地。」

可能的益处之一是更高的安全性，这对国家政府来说可能有用。

他们也指出，以太空为基础的网路可以在天灾或其他大型停电影响陆路网路时作为备援。

然而，这三家公司都不预期会在短期内推出。

爱立信全球资深副总裁暨技术长艾库登（Erik Ekudden）表示，什么时候才安置第一批卫星使用，现在还言之过早。

泰雷斯表示，可能会在4到5年内开始推出600到800枚卫星。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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