（法新社香港12日电） 亚股今天普遍收跌，因投资人担心联准会应对通膨的举措将引发经济衰退；而随着生活成本危机笼罩欧元区经济，欧元兑美元贬值逼近平价。

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投资人为可能对市场产生巨大冲击的一周经济数据和企业财报预做准备之际，对于中国再度爆发COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情的担心，加剧人们对更多封锁措施的担忧，也加深了悲观情绪。

美股收黑，科技股首当其冲，因为投资人预期会在一段长时间内大幅加息，科技业尤其容易受到利率提高的影响。

上周一份超乎预期的美国就业报告指出，这个全球最大经济体正在应对联邦准备理事会（Fed）升息的问题，但这也给联准会更多继续升息的空间，导致投资人担心联准会可能走得太远并导致经济收缩。

美国外汇经纪商安达（OANDA）分析师厄兰（Craig Erlam）说：「虽然8日公布的就业报告强调，美国在避免衰退的竞赛中表现优于其他国家，但世界其他地区正在生活成本危机和升息压力下逐渐下沉。」

他还说，近期股市反弹已经消退，「我们现在进入财报季，并将面对新一周的主要经济报告，担心未来可能会发生什么事情」。

东京、上海、香港、首尔、威灵顿和台北股市都收跌；雪梨、新加坡和雅加达股市则收涨。

© 2022 AFP