第20欧元国诞生 克罗埃西亚获准2023年加入

（法新社布鲁塞尔12日电） 欧洲联盟（EU）成员国财政部长今天做出最后核准，正式允许欧盟国克罗埃西亚明年1月1日加入欧元单一货币区，成为第20个欧元国。

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欧盟轮值主席国捷克的财政部长史坦尤拉（Zbynek Stanjura）表示：「我想要恭喜我的同事（克罗埃西亚财长）马里奇（Zdravko Maric）和整个克罗埃西亚，成为加入欧元区的第20个国家。」

前南斯拉夫联邦共和国成员的克罗埃西亚明年货币从库纳（kuna）改为欧元时，距离它加入欧盟还不满10年。这也将立下欧盟进一步整合的新里程碑。

欧洲中央银行（ECB）总裁拉加德（Christine Lagarde）在比利时布鲁塞尔的签署仪式中说：「这是值得庆祝的时刻，...也是展现信念的一项举动。」

她表示：「克罗埃西亚举国做了决定，深信加入欧元和欧元区的价值。」

为了达成这项历史性的行动，欧盟各国财长通过必要的法律文件，正式将汇价定在1欧元兑7.53450库纳。

克罗埃西亚获准将成为欧元区最新成员国之际，正值欧元盘旋与美元接近平价的艰难时刻，这显示出欧元区经济已经隐隐浮现生活成本危机徵兆。

不过，马里奇今天抵达欧盟财长会议时表示：「这些时日，我们全都正在面临非常强大的挑战；但显而易见的是，藉由政策和措施上的协调合作，我认为我们可以应付这些挑战。」

为了加入欧元区，克罗埃西亚必须符合若干严厉条件，包括将通货膨胀率控制在与其他欧盟国相同区间，且公共支出必须健全。

克罗埃西亚2013年加入欧盟时，就已表达加入欧元区的意愿。如今在欧元区今年才刚庆祝流通届满20周年不久，便传出克罗埃西亚获准加入的决定。

欧元的纸钞及硬币自2002年元月1日起先是在12国流通，此后又有7国加入，包括斯洛维尼亚于2007年、赛普勒斯和马尔他于2008年、斯洛伐克于2009年、爱沙尼亚于2011年、拉脱维亚于2014年、立陶宛于2015年成为 欧元国。（译者：何宏儒/核稿：张正芊）

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