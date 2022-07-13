乐高停止在俄罗斯所有业务

（法新社哥本哈根12日电） 全球最大玩具制造商乐高（Lego）今天表示，将停止在俄罗斯的所有业务，解雇莫斯科员工，并终止与一家在俄罗斯拥有81间门市企业的合作关系。

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乐高发言人表示，「鉴于经营环境持续受到广泛干扰」，公司决定「无限期停止在俄罗斯的营运」。

发言人说，公司将终止与莫斯科团队大部分员工的劳动契约，并解除与Inventive Retail Group(IRG)的合作伙伴关系；IRG本代表乐高在俄罗斯经营81间门市。

俄罗斯入侵乌克兰后，乐高已于3月停止向俄国供货。

IRG发言人今天告诉法新社：「我们证实已终止与乐高的合约。」

俄罗斯5月初将乐高产品列入未经知识产权所有者同意即可进口的商品清单，以绕过因俄乌冲突受到的限制。

俄方公布的名单还包括苹果（Apple）和三星（Samsung）智慧型手机、主要汽车品牌、游戏主机和各行业使用的零组件。

俄国「商业谘询日报」（RBK）援引Spark金融与法律资料库数据报导，乐高去年净利成长63%，达到18亿卢布（按当前汇率计算约为3000万美元，约新台币9亿元）。（译者：刘文瑜/核稿：严思祺）

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