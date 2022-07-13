经济衰退警讯持续 亚股走势分歧

（法新社香港13日电） 亚洲股��今天走势分歧，交易员致力从前两个交易日跌势中收复失土，国际油价重挫后反弹，但是经济衰退警讯依然大作。

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欧元20年来首见跌到与美元平价后缓步回升，但因外界日益忧心欧元区各地发生能源危机，以及欧洲中央银行货币紧缩步调较缓慢，使得欧元仍然承受压力。

交易员也在等待将于本周公布的一系列关键指标，包括今天稍晚非常重要的美国6月消费者物价指数，年增率恐再飙升，冲上41年新高。

新一波物价飙涨将会增强美国联邦准备理事会（Fed）于7月连续第2个月升息75个基点的决心，令人担心恐怕政策力道过度，使得经济陷入哀退。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）说：「传统上，股��可以相对较好地因应一种风险。但是当前通膨棘手、联准会快速紧缩、成长衰退的风险，以及汇率波动过大等情况齐集的格局，有时候会让投资人无以自保。」

华尔街股��收跌后，亚股今天涨跌互见。日股日经指数收涨0.5%，来到26478.77点。港股恒生指数收跌0.2%，来到20797.95点。上海综合股价指数涨0.1%，来到3284.29点。

雪梨、首尔、威灵顿、台北股市收涨；新加坡、马尼拉、雅加达股��收跌。

© 2022 AFP