摩根大通Q2获利滑降28% 审慎看待经济前景

（法新社纽约14日电） 美国摩根大通集团（JPMorgan Chase）今天公布第2季获利下滑，反映总体经济前景疲软的冲击。摩根大通也因经济前景疲软，提列资金因应可能发生的坏帐。

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摩根大通第2季获利86亿美元，比去年同期下滑28%，低于市场分析师的预估。

摩根大通第2季营收达307亿美元，较去年同期增加1%。

摩根大通执行长戴蒙（Jamie Dimon）表示，美国经济重要层面仍稳健，像是就业市场和消费者支出。

但通膨居高不下、地缘政治不确定性，以及美国联邦准备理事会（Fed）加速紧缩货币政策等不利因素，「可能在未来某个时候对全球经济带来不利后果」。

基于经济前景温和恶化，摩根大通增加信用准备4亿2800万美元。摩根大通去年同期获利受惠于信用准备释出的30亿美元。

联准会升息后，摩根大通受到净利率收入攀升的提振。但集团的薪资、科技和行销费用也增加。

戴蒙表示，摩根大通第2季表现不错，并「已为全球经济未来将发生的状况做了准备」。

戴蒙表示，摩根大通暂停实施库藏股计画，以符合最新联邦压力测试中，管理风险资产的条件。

摩根大通股价在美股盘前交易下跌2.8%，来到108.82美元。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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