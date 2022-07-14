美财长叶伦：俄乌战争对全球经济构成最大挑战

（法新社�Q里岛14日电） 20国集团（G20）财长即将在印尼举行会议，美国财政部长叶伦（Janet Yellen）今天表示，俄乌战争对全球经济构成「最大挑战」。

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叶伦在�Q里岛召开的记者会表示：「现今我们最大的挑战来自俄罗斯。」G20财政部长及中央银行官员预定于15、16日举行峰会。

她说：「国际社会必须把眼睛放亮，看清楚他（俄国总统蒲亭）发动战争造成的经济和人道主义后果。」

世界各国正努力摆脱COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情，迈向复苏，俄乌冲突却导致通膨快速升温，危及过去2年成果，并威胁大范围地区陷入饥饿和贫困。

叶伦表示，她将继续在会议上向G20盟国施压，要求对俄国石油订定价格上限，以耗尽蒲亭（Vladimir Putin）的战争资金，并向莫斯科施压以结束入侵，同时降低能源成本。

但她拒绝透露是否会像4月在华府举行的G20会议一样，当时有多国代表集体离场。

她说：「我可以告诉你，我当然预料会用最强烈的措辞，表达我对俄国入侵的看法…谈论它对乌克兰和整个全球经济的影响，并予以谴责。我希望我的许多同侪也会这么做。」

俄国财长不会亲自参加�Q里岛会谈，而是透过视讯发表演说。

© 2022 AFP