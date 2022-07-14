美通膨超乎预估升息料加速 亚股震荡走势分岐

（法新社香港14日电） 亚洲股市今天走势震荡，收盘涨跌不一，主要因美国最新公布的通膨数据超乎预估，升高外界对美国联邦准备理事会（Fed）将大幅升息，以及其他央行竞相紧缩货币政策的预期心理。

广告 继续浏览后续

备受关注的美国6月通膨高达9.1%，创下1981年11月以来新高，部分因乌克兰战争导致供不应求，能源成本持续飙涨。

澳洲联邦银行（Commonwealth Bank）分析师克里夫顿（Kristina Clifton）指出：「通膨居高不下，升高联准会继续大幅升息，引发衰退的风险。」

Federated Hermes资深经济学家达兰杰罗（ Silvia Dall'Angelo）指出，在就业市场仍强劲，通膨持续高涨的情况下，联准会可能诉诸鹰派言论，以及进一步提早紧缩直到秋末。

前一天的华尔街三大指数全面收低，但终场都脱离盘中低点，主要因市场期待联准会年底前看到升息成果，并在新的一年展开降息。

日股日经指数今天收涨0.6%，来到26643.39点。港股恒生指数收跌0.2%，来到20751.21点。上海综合股价指数收跌0.1%，来到3281.74点。

至于亚洲其他股市，雪梨、威灵顿、台北和雅加达股市都收涨；新加坡、首尔、曼谷和马尼拉股市皆收跌。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

© 2022 AFP