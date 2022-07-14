菲律宾央行意外升息3码

（法新社马尼拉14日电） 菲律宾央行今天意外宣布升息，为连续第3个月提高借贷成本，并警告随着官员设法控制能源和食品价格的飙升，未来可能会继续升息。

广告 继续浏览后续

随着俄乌战争及供应中断引发通货膨胀，增加家庭及企业财务压力，菲国也跟随世界各国央行的步伐升息。

菲国总统小马可仕（Ferdinand Marcos Jr.）近期任命的央行总裁米达拉（Felipe Medalla）表示，货币委员会同意调高关键利率75个基点至3.25%，并立即生效。隔夜存款和贷款利率也上调同样幅度，分别达到2.75%和3.75%。

米达拉表示：「货币委员会旨在通过采取紧急措施，进一步稳定通膨预期，并缓和通膨前景日益增加的风险。这些政策措施尤其旨在帮助应对来自他国的溢出效应，其可能破坏通膨预期。」

原定8月审核货币政策的菲国央行，自5月至今已升息125个基点。此前，为在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情期间支撑国内经济，利率持续维持2020年11月以来的历史低点。

但米达拉表示，今年经济成长的强劲反弹意味着经济可以承受更严峻的货币政策。他警告，央行已准备好「采取进一步必要行动」来遏止通膨。

© 2022 AFP