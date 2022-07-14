降低仰赖进口 博世投资半导体生产30亿欧元

（法新社法兰克福13日电） 德国工程集团博世集团（Bosch）今天表示，该公司将投入国内半导体生产30亿欧元（约新台币898亿元），以降低对进口晶片的依赖。

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博世集团执行长哈东（Stefan Hartung）在声明中表示：「目标必须是生产欧洲产业专用晶片。」

在COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情爆发骤然阻断供应、造成工厂停摆和商店缺货后，半导体生产已成为欧洲和美国的战略优先事项。

欧洲联盟（EU）今年稍早推出晶片法案，计画投入430亿欧元（约新台币1兆2862亿元），以达到在2030年以前让市占率较现阶段（10%）翻倍至20%，以降低对亚洲进口的依赖。

哈东表示，博世集团预估未来几年半导体需求将持续成长。

哈东表示，由于晶片是各样众多产品的总钥匙，发展微电子事业对于博世集团各领域的成功至关重要。

这项投资计画将持续至2026年，当中包括斥资1亿7000万美元，在集团位于德国西南部的罗伊特林根（Reutlingen）和东部的德勒斯登（Dresden）厂区成立新开发中心。

博世集团也将投入2亿5000万欧元，在未来一年扩大德勒斯登厂区3000平方公尺。

博世也将投资4亿欧元，在2025年前，扩大罗伊特林根厂区，从原本的3万5000平方公尺，增加至4万4000平方公尺。

德国拥有欧洲最密集的半导体生产网络，德勒斯登附近的半导体聚落经常被称为萨克森矽谷（Silicon Saxony）。

今年稍早，美国科技巨擘英特尔（Intel）表示，该公司将投资170亿欧元在德国东部的马德堡（Magdeburg）兴建新制造厂。（译者：刘淑琴/核稿：陈政一）

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