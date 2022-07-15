衰退疑虑增且中国成长未达标 亚股收盘走势分歧

（法新社香港15日电） 亚洲股市今天走势分歧，因为通膨飙高和世界各国连连升息持续助长衰退疑虑，同时中国经济成长率远未达标，也增添了市场对于世界各大经济体的忧心。

广告 继续浏览后续

华尔街巨头摩根大通（JP Morgan，小摩）和摩根士丹利（Morgan Stanley，大摩）的获利不如预期，令市场更加担心，物价上扬、货币政策紧缩和乌克兰战争等一连串问题产生的经济后果，会打击企业获利。

由于若干国家本周升息，投资人预期，在官员奋力要控制数十年来最严重通膨问题的情况下，美国联邦准备理事会（Fed）本月将调升利率75个基点（3码）。有些观察家指出，联准会很可能升息1个百分点。

由于投资人日益考量明年的衰退，股价难以获得上涨动能。美国股市3大指数收盘多下挫，市场情绪也因小摩和大摩财报令人失望而受到压抑。

亚洲方面，香港和中国股市收盘下滑，因为数据显示，在上海和北京各大城市实施防疫封控措施的打击下，中国第2季国内生产毛额（GDP）成长率仅年增0.4%。

这个数字远低于分析师接受法新社调查所预估的1.6%；但也有人猜测，这将为中国当局推出新的激励措施提供了新动力。

野村证券首席中国经济学家陆挺告诉记者：「我们对今年下半年的成长展望保持谨慎，随着传染力高出许多的Omicron病毒变异株在中国传播，可能会引发另一轮的广泛封控措施。」

上海综合指数滑落1.64%，收在3228.06点；香港恒生指数跌2.19%，收20297.72点；雪梨、威灵顿、曼谷和雅加达也都下挫。

东京日经指数涨升0.5%，收26788.47点；新加坡、首尔和台北股市都收涨。

© 2022 AFP