经济衰退忧虑放缓 亚股收高

（法新社香港18日电） 由于数据显示美国消费者对通膨飙升和利率上升仍有应对弹性，加上投资人对经济衰退的忧虑减轻，带动华尔街股市反弹，亚股今天跟着收红。

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法新社报导，尽管如此，投资人仍对经济前景感到忧心，因为俄罗斯在乌克兰的战争仍看不到结束迹象、中国再度封城以应对新一波的COVID-19疫情，且各国央行都在迅速收紧货币政策。

在6月美国零售销售意外上扬以及花旗集团（Citigroup）财报优于预期后，美股三大指数15日均走高。

虽然近期一系列经济数据增加对美国联邦准备理事会（Fed）即将进一步提高借贷成本的押注，但仍无法确定下周联准会将下重手更大幅升息。

市场分析师普遍预期联准会将宣布加息3码，部分人士则认为升息幅度将达100个基点。

SPI资产管理公司（SPI Asset Managemen）分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示：「整体而言，强劲的美国数据…缓解了经济衰退迫在眉睫的担忧，但也不太可能成为联准会加息100个基点的理由。」

交易员正密切关注欧洲央行本周的政策会议，预计这次会议将宣布10余年来的首次加息。

升息预期也为陷入困境的欧元提供了一些支撑。由于市场担心俄乌战争引发的能源危机将导致经济衰退，欧元受到重创。

港股恒生指数收涨2.7%，来到20846.18点。上海综合股价指数涨1.6%，来到3278.10点。

雪梨、首尔、新加坡、孟买、台北、雅加达、曼谷和威灵顿股市均收红。日本今天则是假日。

© 2022 AFP