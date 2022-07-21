通膨飙涨 亚洲开发银行下修亚洲经济成长预测

（法新社马尼拉21日电） 亚洲开发银行（ADB）今天下修开发中亚洲国家今年经济成长预测，并示警在乌克兰战争和供应链中断导致物价飙涨下，经济环境可能更加恶化。

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法新社报导，设于菲律宾的亚洲开发银行指出，尽管COVID-19（2019冠状病毒疾病）疫情舒缓，亚洲现却穷于应付俄罗斯入侵乌克兰、中国疫情封锁和利率大幅调升等难题。

为反映太平洋库克群岛（Cook Islands）到中亚哈萨克共和国等开发中亚洲国家的经济恶化状况，亚洲开发银行将今年经济成长率预测下修至4.6%。

亚洲开发银行稍早于今年4月对开发中亚洲国家今年经济成长预测为5.2%，去年经济成长率则为6.9%。

亚洲开发银行也因食物和燃料价格飙涨，调高这个区域今年通货膨胀率预测，由3.7%上修至4.2%。

亚洲开发银行警告，这种展望的风险「持续升高」。

亚洲开发银行表示：「全球成长大幅减缓恐伤害出口、制造业活动和就业前景，并导致金融市场混乱。」

两位数通膨率已重创大多数高加索和中亚国家，这些国家与俄罗斯贸易和金融关系密切，其他也包括蒙古国、巴基斯坦、斯里兰卡、寮国和缅甸。

印度通膨率达7%、高于预期，在此区域的其他大型经济体中，它是「可以控制的」。

亚洲开发银行将中国等东亚国家经济成长预测由4.7%调降至3.8%，主要因全球第2大经济体中国因疫情实施封锁措施。

亚洲开发银行将斯里兰卡等南亚国家经济成长预测由7.0%调降至6.5%，斯里兰卡财政破产、正面临最严重经济危机。

然而斐济观光业复苏，亚洲开发银行上修太平洋区域国家经济成长预测由3.9%至4.7%。（译者：徐睿承/核稿：张晓雯）

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