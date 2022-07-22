消费者顾忌通膨 欧元区7月经济活动大减

（法新社布鲁塞尔22日电） 今天公布的重大调查结果显示，欧元区7月经济活动骤减，原因在于制造业大幅下降，同时消费者在防疫封锁措施解除后的消费热潮也因物价高昂而叫停。 标普全球（S&P Global）综合采购经理人指数(PMI)显示，欧元区7月初值降至49.4，低于6月的52.0，也跌破50荣枯分界线。

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标普全球首席商业经济师威廉森（Chris Williamson）说，「若将实施防疫封锁措施的月份排除，今年7月是2013年6月以来PMI显示萎缩的第一个月」，并指出国内生产毛额（GDP）呈现负成长。

威廉森说：「尽管目前并不严重，但新订单大量流失、积压的工作不断减少以及景气判断转向悲观，在在显示下滑速度正在夏季加快。」

前述调查显示，德国经济活动下降幅度最大，这个出口大国的高品质商品已受到价格高昂和需求疲软影响。

仰仗国内消费者和服务业推动活动的法国经济接近停滞。

调查显示，欧洲各国以消费者为导向的旅游和娱乐等服务业以及媒体业和运输业，若非毫无成长，便是直接下滑，与防疫封锁措施首次解除时形成鲜明对比。

在工厂活动连续第2个月大幅下滑之下，这使制造业的困境更甚。

标普全球并指出，货币条件收紧产生负面效应，欧洲中央银行走上了调升借贷成本之路，这也可能使经济活动趋缓。

© 2022 AFP