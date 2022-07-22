美经济数据财报正负夹杂 亚股走势分歧

（法新社香港22日电） 亚洲股市今天走势分歧，没能追随美国股市昨天再度收高的涨势。尽管美国经济数据低于应有水准，使得投资人对于升息速度加快的预期心理减弱，但另方面对经济衰退的担忧却更甚。

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投资人本周心情如洗三温暖，一方面美股企业财报至今相对正面，但同时经济数据好坏参杂，地缘政治事件也影响市场气氛，投资人仍在努力评估经济前景。

美国股市在科技类股劲扬加持下，三大指数昨天收盘延续近几日乐观行情。但美国申请失业给付人数再度高于预期，显示美国联邦准备理事会（Fed）升息及通货膨胀飙升等负面因素可能正在发威。

此外，受到密切关注的费城联邦准备银行（Philadelphia Fed）企业信心调查结果也远逊于预期。种种情况可能使美国联准会原本要加快紧缩货币政策的计画有所放缓，让美国经济能获得一些喘息。

然而这些数据同时暗示，经济衰退的威胁正在升高，并且显示出，联准会为了采取足够行动来拉低处于40年来高点的美国通膨率，同时又要扶植脆弱的经济成长，任务有多艰难。

分析师史垂克兰（Tapas Strickland）指出，美国申请失业给付人数增加，「这跟数家跨国企业传出越来越多人事冻结和裁员的消息相符」，例如谷哥（Google）、苹果（Apple）和微软（Microsoft）等公司。

他还表示，美国科技企业财报季发布的结果虽然普遍正面，但「科技和金融以外产业发布的前景展望却一直不振，这与经济放缓趋势相一致」。

亚洲股市今天开盘行情亮丽，但随着交易持续渐失光彩。东京、香港、新加坡、台北、马尼拉和雅加达股市全数收红，但涨幅都从高点滑落；其中东京股市收涨0.4%，香港股市收高0.2%。

雪梨股市几乎收在平盘，上海股市则收跌0.1%，威灵顿和首尔股市也都收黑。（译者：张正芊/核稿：陈彦钧）

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