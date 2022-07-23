福斯集团突然换帅 保时捷执行长接任CEO

（法新社法兰克福22日电） 德国汽车龙头福斯汽车集团（Volkswagen）今天无预警宣布，在公司怀抱雄心企图转型走向发展电动车之际，任职4年的执行长迪斯（Herbert Diess）将在几周内退位。

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福斯汽车透过声明表示，迪斯将于9月1日在「经双方同意下」离开这家世界第2大汽车制造商高层职位。

即将下台的迪斯先前数月曾处境艰困，不仅与员工代表发生冲突，公司软体部门也麻烦不断。

换将消息曝光之际，福斯汽车正计划要在2025年前摆脱内燃机，成为全球最大电动车制造商，而这正是迪斯本人大力推动的目标。

福斯汽车监事会主席波契（Hans Dieter Poetsch）说，迪斯曾在集团转型过程中「扮演重要角色」，带领公司度过「波涛汹涌」，并「实施全新的战略」。

迪斯的职缺将由跑车保时捷（Porsche）现任执行长布鲁莫（Oliver Blume）接掌，保时捷是福斯汽车集团12个品牌之一，集团旗下还包括斯柯达（Skoda）和奥迪（Audi）等汽车品牌。

福斯汽车集团监事会今天在会议中做出这项人事变动决定。

迪斯今天透过声明表示：「团队精神、公平和热情是成功的要素。」

布鲁莫将续任保时捷执行长。保时捷正计划最快今年将股票上市。

© 2022 AFP